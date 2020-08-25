РИАМО - 25 авг. В Даниловском районе столицы на Пересветовом переулке начали возводить жилой дом для переселения по программе реновации жилфонда, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В настоящее время идет ограждение строительной площадки, устройство бытового городка и временных дорог. Ввод в дома эксплуатацию планируется в 2022 году», – заявил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Трехсекционный дом будет 11-12-этажным. Строительство ведется по индивидуальному проекту. В здании будет 161 квартира общей площадью более 9,5 тысяч квадратных метров.

Фасады дома будут отделаны плиткой из искусственного камня. На первых этажах здания будут находиться объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Кроме того, будет размещен центр информирования населения.

Территорию вокруг новостройки озеленят. Кроме того, будут обустроены детская и спортивная площадки.