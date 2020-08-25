РИАМО - 25 авг. В Подмосковье возобновили диспансеризацию и профосмотры, это позволило сделать улучшение ситуации с коронавирусом в области, медосмотры приостанавливали на время пандемии, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Регулярное прохождение диспансеризации и профосмотров позволяет обнаружить заболевание на ранних стадиях, своевременно провести дообследование по показаниям и назначить лечение», - сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

При посещении поликлиник необходимо соблюдать новые санитарно-эпидемиологические требования. Входить в лечебное учреждение можно только в маске и перчатках, сохранять социальную дистанцию — 1,5 метра.

Для прохождения диспансеризации и профосмотров необходимо записаться на прием к лечащему врачу-терапевту. Сделать это можно через кол-центр: 8-800-550-50-30 или через портал госуслуг.