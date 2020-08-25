РИАМО - 25 авг. Заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием автомобиля актера Михаила Ефремова является открытым в соответствии с требованиями статьи 241 УПК РФ, билеты на него не продают, сообщается на сайте Пресненского районного суда Москвы.

Ранее на сайте Avito появилось объявление о продаже билетов в зал судебных заседаний по делу Ефремова «на первый ряд за 500 тысяч рублей».

«Подобные объявления о продаже каких-либо билетов содержат не соответствующую действительности информацию», — говорится в сообщении.

В соответствии со статьей 241 Уголовно-процессуального кодекса РФ, разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за исключением случаев, предусмотренных данной статьей.

В начале июня джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. В организме Ефремова впоследствии обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

Актеру грозит тюремный срок по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Свою вину он не признает.