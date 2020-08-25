РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. В подмосковных Люберцах во вторник в режиме онлайн пройдет историческая лекция, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Во вторник, 25 августа, центральная детская библиотека «Бригантина» приглашает юных люберчан на онлайн-мероприятия. В 12:00 стартует страница истории «Первый царь всея Руси», - говорится в сообщении.

В 14:00 в рубрике «Читаем вслух» - чтение рассказа Э. Шима «Кому достался белый гриб?».

Мероприятия пройдут по ссылке.