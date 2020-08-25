РИАМО - 25 авг. В текущем году в сельских медучреждениях Подмосковья по программе «Земский доктор» будут работать 232 медицинских специалиста, из которых 212 докторов и 20 фельдшеров, все они получат спецвыплату, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Наша приоритетная задача – обеспечение квалифицированными кадрами. <...> Жители сельских территорий должны иметь возможность получить консультацию медицинского специалиста фактически рядом с домом. В этом году на поддержку специалистов, участников программы «Земский доктор» направлено 222 миллиона рублей», – сказала замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Программа «Земский доктор» направлена на поддержку медицинских специалистов, пришедших работать в учреждения здравоохранения в сельской местности.

В рамках программы участники получают единовременную денежную выплату. Врачам начисляется 1 миллион рублей, фельдшерам – 500 тысяч рублей.

Вместе с «Земским доктором», в Московской области действуют программа «Социальная ипотека» по обеспечению врачей жильем и «губернаторская доплата» в размере до 32 тысяч рублей для участковых врачей-педиатров, терапевтов и врачей общей практики.