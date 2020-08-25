РИАМО – 25 авг. В Роскачестве проверили детскую обувь для школьников, которую произвели в Китае, России, Швеции и Камбодже, в товарах выявлены многочисленные санитарные нарушения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эксперты изучили туфли и полуботинки с верхом из синтетических материалов и стоимостью. Всего оценивали 12 позиций, цена которых не превышает 3 тысяч рублей. Обувь проверялась по 19 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки.

«В исследованной детской обуви экспертами было выявлено множество несоответствий. У многих ботинок обнаружили интенсивный запах, несоответствие техрегламенту Таможенного союза, токсичный формальдегид в стельках и подкладке», — говорится в сообщении.

Специалисты посоветовали покупать детям легкую обувь с гибкой подошвой, а если она изготовлена из синтетических материалов, делать выбор в пользу моделей с натуральной стелькой и подкладкой.

«Надпись «экокожа» означает обычный кожзаменитель, поэтому слова о том, что такая обувь изготовлена из натуральных материалов, — это лишь маркетинговый ход», — говорится в сообщении.

Подробно с исследованием можно ознакомится на сайте Роскачества