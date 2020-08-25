РИАМО - 25 авг. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 143 новых случая Covid-19, с начала пандемии в регионе было подтверждено более 67 тысяч случаев заболевания, сообщает оперативный штаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

За сутки умерло два человека. Всего за пандемию скончался 1171 человек.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 67 308 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписались 50 738 человек», — говорится в сообщении.

Жителям, у которых появились симптомы простуды или группа, рекомендуют вызвать врача на дом.

В региона все вопросы по коронавирусу можно задать по телефону горячей линии: 8 800 550-50-30. Также работает сайт по вопросам коронавирусной инфекции covid.mz.mosreg.ru.

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25 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В столице снизилось число выявляемых новых случаев коронавируса за неделю. 7,1% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зарегистрировали 4 696 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 143 больных. В Москве - 681.

- Еще 1155 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 206 804.

- Двеннадцать человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4753 пациент с выявленным Covid-19.