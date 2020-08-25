РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. Во вторник глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий вручил двум участникам Великой Отечественной войны мобильные телефоны и именные сертификаты на получение бесплатной мобильной связи, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Такой подарок фронтовикам сделали в рамках акции «Мобильные бригады помощи», инициатором которой выступила партия «Единая Россия».

«Хочу пожелать вам здоровья и долголетия. Не расстраивайтесь по пустякам», - сказал Ружицкий.

Ветераны ВОВ Раиса Павловна и Сергей Андреевич Яроцкие 11 лет живут в Люберцах, у них одна дочка, двое внуков и двое правнуков. Сергей Андреевич сбежал на фронт из дома в 16 лет. В военные годы летал и обслуживал американские бомбардировщики. Раиса Павловна ушла на фронт добровольцем в 18 лет, служила в летной части радисткой. Дошла до Берлина, где и встретила Победу.