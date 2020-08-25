РИАМО - 25 авг. Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны в Реутове напишут в музее, рядом с выставочными экспонатами, в числе которых и подлинные реликвии военных лет, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Диктант Победы», организованный в рамках партийного проекта единороссов «Историческая память», пройдет в Реутове 3 сентября сразу на 12 площадках. Одна из них будет оборудована в Музейно-выставочном центре на улице Победы, 2, где посетители могут буквально прикоснуться к историческим реликвиям, в числе которых и подлинные вещи военных и довоенных лет», – сказал Каторов.

Он уточнил, что акция также пройдет в школах №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, гимназии и лицее. На сайте диктантпобеды.рф жители могут выбрать наиболее удобную для себя локацию и записаться для участия в акции.

«Ключевая задача диктанта – рассказывать людям правду о событиях Великой Отечественной войны. Нам важно воспитать патриотов, защитников Родины. Чтить и сохранять память предков», – подчеркнул глава муниципалитета.

«Диктант Победы» – это международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о кровопролитных событиях 1941-1945 годов. В Московской области акция пройдет более чем на одной тысяче площадок.