РИАМО - 25 авг. Станцию первого Московского центрального диаметра (МЦД) Долгопрудная планируют открыть после реконструкции в октябре, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Железнодорожники уже завершают строительные работы на станции: взамен двух старых платформ там возвели новые, с навесами на всю длину для защиты пассажиров от осадков.

«Это третья станция на МЦД-1, реконструкцию которой мы завершаем в этом году. Помимо этого обновлены станции Сетунь и Новодачная, открыт новый остановочный пункт Славянский бульвар. Также в 2020 году завершилось строительство нового моста через Москву-реку, на который переключено движение МЦД», — отметил начальник МЖД Михаил Глазков.

Он добавил, что обновленная инфраструктура позволяет не только повысить комфорт и мобильность пассажиров, но и обеспечить безопасность на железнодорожном транспорте.

До конца года также планируется завершить работы по строительству дополнительного подземного вестибюля на станции Баковка.