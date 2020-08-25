РИАМО - 25 авг. Арбитражный суд Москвы признал законными решение и предписание Московского областного управления ФАС о нарушении Главным управлением государственного строительного надзора Московской области закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Ранее в управление поступила жалоба индивидуального предпринимателя на действия заказчика при определении поставщика путем проведения электронного аукциона на поставку бумаги для принтеров и копиров», – уточняется в сообщении.

После рассмотрения жалобы УФАС признало обоснованной жалобу предпринимателя. После этого заказчику было выдано предписание, обязательное для исполнения.

Не согласившись с указанными решением и предписанием, Главгосстройнадзор обратился в суд. Однако в суде ведомству было отказано в удовлетворении требований. Законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС была подтверждена.