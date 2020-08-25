РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. Подольский лицей №23 получил оборудование для цифрового кабинета экологии, его используют для организации дополнительного образования по естественно-научному циклу в начальных классах, сообщается на сайте учреждения.

«В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование» лицей №23 получил оборудование «Цифровой кабинет экологии» для организации дополнительного образования по естественно-научному циклу. С 1 сентября там откроют кружки «Путешествие в мир экологии» для обучающихся 1-4 классов. Всего шесть групп по 15 человек», - говорится в сообщении.

В настоящее время Минпросвещения России развивает систему дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». К 2024 году дополнительным образованием должно быть охвачено 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. По статистике, общее число таких детей в 2018 году составило более 16,4 миллиона человек.

Федеральный проект предусматривает обновление содержания дополнительного образования всех направленностей, повышение качества и вариативности образовательных программ и их реализацию в сетевой форме. Нужно, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с разными образовательными потребностями. В рамках проекта планируется модернизация инфраструктуры и совершенствование профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров.