РИАМО - 25 авг. В столице подтвержден 681 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, недельное число новых случаев заболевания оказалось меньше, чем в предыдущие три недели, говорится в сообщении оперштаба Москвы.

«Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,26%. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне», - говорится в сообщении.

38,2% среди новых заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,1% – от 46 до 65 лет, 19,2% - от 66 до 79 лет, 9,4% – старше 80 лет. Также 7,1% среди заболевших - дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

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Текстовая трансляция

25 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В столице снизилось число выявляемых новых случаев коронавируса за неделю. 7,1% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зарегистрировали 4 696 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 143 больных. В Москве - 681.

- Еще 1155 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 206 804.

- Двеннадцать человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4753 пациент с выявленным Covid-19.