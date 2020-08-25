РИАМО - 25 авг. Жители России стали чаще разводиться после отмены режима самоизоляции в этом году, пишет во вторник газета «Известия».

«В первый летний месяц в стране было зарегистрировано 45,8 тысячи разводов, что почти соответствует показателю июня 2019-го и почти в 2,5 раза больше, чем в мае этого года», – уточняется в сообщении.

За первое полугодие 2020-го года число расторгнутых браков снизилось на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Причем падение пришлось на период действия режима самоизоляции и других ограничительных мер.

Снижение по разводам произошло уже в марте, а пик падения пришелся на апрель, когда было зарегистрировано всего 13,8 тысячи разводов. В мае количество разводов выросло до 19 тысяч. И хотя это примерно в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, показательна сама тенденция к росту с учетом продолжающихся ограничительных мер и того, что более трети месяца приходилось на нерабочие дни.

Жизненные трудности, к которым однозначно относятся пандемия и самоизоляция, или объединяют семьи, или разъединяют, считает психолог Инна Корягина.

По ее словам, рост разводов в июне может быть связан с тем, что многие пары не смогли преодолеть ситуацию, связанную с постоянным пребыванием в замкнутом пространстве.

«Обострились и вышли на поверхность внутренние конфликты и противоречия, которые можно нивелировать, периодически меняя пространство и местонахождение», – предположила Корягина.

Она отметила, что еще до ковидного кризиса число разводов выросло из-за финансовых проблем.

Меньше всего коэффициент разводимости (количество разводов на 1 тысячу человек) в первом полугодии зафиксировали в республиках Северного Кавказа – Ингушетии и Чечне (0,6%), Дагестане (1,1%) и Северной Осетии – Алании (1,7%), а также в Туве (1,6%).

Больше всего разводимость в первом полугодии выросла в Республике Алтай (4,3%), Ямало-Ненецком автономном округе (4,2%), Калининградской (4,2%), Амурской и Магаданской областях (4,1%).

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