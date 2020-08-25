РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 авг. Детская школа искусств подмосковных Котельников проведет вступительный экзамен для абитуриентов-бюджетников 29 августа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«29 августа с 10:00 до 17:00 в школе искусств проводится творческий экзамен для поступающих на бюджетное отделение. Для участия в творческих испытаниях необходимо пройти электронную запись на портале: uslugi.mosreg.ru», - говорится в сообщении.

В этот же день с 12:00 до 16:00 школа откроет двери для всех желающих. Всех гостей ждут экскурсии по школе и ее двум музеям, рассказы о занятиях музыкой, художественная выставка. Также ответы на все вопросы об обучении.