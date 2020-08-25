РИАМО - 25 авг. Рейтинг богатейших семей России возглавили Ротенберги с совокупным состоянием 5,45 миллиарда долларов, сообщает Forbes.

На втором месте рейтинга находятся Гурьевы, их общее состояние оценивается в 5,1 миллиарда долларов.

Третью строчку рейтинга занял клан Гуцериевых с состоянием 3,2 миллиарда долларов. Также в пятерку лидеров вошли Шаймиевы — 2,85 миллиарда долларов, и Евтушенковы — 2,3 миллиарда долларов.

В рейтинге также фигурируют Бажаевы (1,9 миллиарда долларов), Рахимкуловы (1,8 миллиарда), Саркисовы (1,7 миллиарда), Линники (1,35 миллиарда), Михайловы (1,1 миллиарда).