РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 авг. В подмосковных Котельниках началась вакцинация жителей против гриппа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Профилактика гриппа и ОРВИ подразделяется на неспецифическую и специфическую. Основным методом специфической профилактики против гриппа является активная иммунизация - вакцинация. Именно поэтому в Котельниковской поликлинике началась вакцинация против гриппа вакциной «Совигрипп», - говорится в сообщении.

Все жители города могут привиться в поликлиниках по адресу: 2-й Покровский проезд, дом 6, корпус 1 и в микрорайоне Силикат, дом 42. Для этого необходимо предварительно записаться к участковому терапевту.

К способам неспецифической профилактики относится мытье рук, промывание носа, ношение маски, тщательная уборка и проветривание помещений, избегание массовых скоплений людей, сбалансированное питание, здоровый образ жизни.