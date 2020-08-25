РИАМО - 25 авг. В Московской области врачи за сутки вылечили от коронавирусной инфекции 141 пациента, всего в регионе выздоровели после Covid-19 более 50 тысяч человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«Все граждане выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 50 738 заболевших», — говорится в сообщении.

Тесты на коронавирус можно сдать в более чем 260 медицинских учреждениях Подмосковья.

Всех учителей региона протестируют на Covid-19 перед началом учебного года. Аннализы учителя сдадут до 27 августа. Учебный год начнется в школах области с соблюдением всех мер безопасности.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В столице снизилось число выявляемых новых случаев коронавируса за неделю. 7,1% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зарегистрировали 4 696 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 143 больных. В Москве - 681.

- Еще 1155 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 206 804.

- Двеннадцать человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4753 пациент с выявленным Covid-19.