РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. Во вторник культурный центр «Октябрьский» Люберец приглашает жителей на онлайн-мероприятия, участников ждет мастер-класс по вышиванию крестиком, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В 12:00 состоится мастер-класс «Веселые овощи» из подручных материалов. В 14:00 пройдет мастер-класс по вышиванию крестиком. В 18:00 споют песни в исполнении театра мюзикла «Успех», - говорится в сообщении.

Присоединиться к мероприятиям можно в социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/okt_centrkultura/.