РИАМО - 25 авг. За минувшие сутки в столице выявили 681 новый случай коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе подтвердили 258 430 случаев заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

После коронавируса вылечились еще 1155 пациентов, скончались 12 человек. За все время пандемии столичные врачи вылечили 206 804 заболевших, умерли 4753 пациента.

За сутки на территории РФ зафиксировано 4696 новых случаев коронавируса, умерли 120 пациентов с Covid-19, вылечились после заболевания 6652 человека. Всего с начала пандемии в стране заболели 966 189 человек, скончались 16 568 пациентов, после лечения выздоровели 779 747 человек.

В России в начале августа зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат назвали «Спутник V». В первую очередь им планируется вакцинировать медиков и учителей. В гражданский оборот препарат поступит 1 января 2021 года.

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25 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В столице снизилось число выявляемых новых случаев коронавируса за неделю. 7,1% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зарегистрировали 4 696 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 143 больных. В Москве - 681.

- Еще 1155 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 206 804.

- Двеннадцать человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4753 пациент с выявленным Covid-19.