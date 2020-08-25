РИАМО - 25 авг. В Москве выставили на продажу здание 1917 года постройки в районе Люблино, начальная цена составляет 42,4 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

Здание расположено на Егорьевской улице и имеет свободное назначение.

«Инвестор может создать здесь офисный центр. Возведенный более ста лет назад объект имеет соответствующую планировку с высотой потолков более четырех метров. Дополнительным конкурентным преимуществом является наличие организованной парковки и расположение в хорошей транспортной доступности вблизи станции «Депо»Московских центральных диаметров», – сообщил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Лот не является объектом культурного наследия и будет продан через публичное предложение.

«Это позволит инвесторам приобрести его значительно дешевле: среднее снижение цены в ходе торгов составляет 22%, а средняя ставка за квадратный метр по таким торгам в этом году – 56,7 тысячи рублей», – добавил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Подать заявку на участие в торгах можно до 30 сентября. Торги пройдут 8 октября.