РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 авг. Библиотеки подмосковного Подольска 29 августа проведут единый день открытых дверей, гостей ждут знакомство с книжными новинками, викторины и конкурсы, сообщается на сайте администрации округа.

«Лучший способ узнать о том, что такое современная библиотека Подмосковья, и что она предлагает жителям – это заглянуть в нее 29 августа. В последнюю субботу лета библиотеки Подольска проведут единый день открытых дверей. В этот день сотрудники расскажут и покажут все то, что делает библиотеку современным центром знаний, общения, интеллектуального досуга и саморазвития, востребованным местом для встреч, работы, учебы, творчества», – говорится в сообщении.

Знакомство с фондами, издательскими новинками и бестселлерами – самая малая часть того, что ждет посетителей. До самого вечера в библиотеках будет царить атмосфера долгожданной встречи и новых знакомств, также посетителей ждут викторины и конкурсы.