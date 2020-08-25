РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 авг. Представители Мытищ заняли призовые места на конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области», сообщается на сайте администрации горокруга.

Подведены итоги по пяти номинациям ежегодного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области». Конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма».

«Мытищинские победители: «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения» - Саушкина Елена, гостиница «Артурс Village&SPA»; «Лучший специалист службы эксплуатации номеров (горничная)» - Гевчук Ольга, гостиница «Артурс Village&SPA»; «Лучший экскурсовод (гид)» - Коноваликова Татьяна, Некоммерческое партнерство культуры центр «Лига», туристическое агентство «Лига-тура»; «Гид-переводчик» - Сазоненкова Ирина, МБУ «Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль»; «Лучший менеджер внутреннего и въездного туризма» - Бочарова Екатерина, Туристическая фирма «Коломенская верста», - говорится в сообщении.

Победители регионального этапа принимают участие во всероссийском конкурсе и в настоящее время выполняют задания федерального этапа.

До 1 сентября продолжается сбор заявок по номинациям:«Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса», «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса», «Лучший молодой мастер (художник) народных художественных промыслов». Конкурсные испытания по данным номинациям состоятся в очном формате в сентябре.