РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 авг. Жители городского округа Мытищи могут зарегистрироваться для участия в акции «Диктант Победы» онлайн, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

Третьего сентября в городском округе пройдет Всероссийская патриотическая акция «Диктант Победы». Организаторами мероприятия выступили партия «Единая Россия» в рамках партпроекта «Историческая Память», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

«Мытищинцы могут уже сейчас зарегистрироваться для участия в «Диктанте Победы»: на сайте диктантпобеды.рф; в мобильном приложении «Диктант Победы» для платформ Android и iOS. Принять участие в диктанте могут все желающие. Список площадок проведения акции размещен на сайте. Их 27, выбирайте удобную для вас», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что все площадки будут организованы с учетом всех мер безопасности. Сейчас можно подготовиться к диктанту и пройти пробные онлайн-тесты на официальном сайте проекта. Цель акции - привлечь внимание широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышению исторической грамотности, а также к сохранению памяти о героях и подвигах тех событий.

«Рекомендую будущим выпускникам школ участвовать активнее, так как с 2020 года победители «Диктанта Победы» получат дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в российские вузы», - отметил Азаров.

Он подчеркнул, что в этом году увеличилось количество вопросов с 20 до 25. Двадцать вопросов из общей истории войны, а дополнительные 5 заданий будут о военных событиях в конкретном регионе.