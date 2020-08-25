РИАМО - 25 авг. Минимальный базовый набор ученика, включающий в себя школьную форму, рюкзак и канцелярские товары, в августе 2020 года стал дороже на 24% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года – тогда его стоимость составляла 4,8 тысячи рублей, пишет во вторник газета «Известия».

В текущем году родители стремились выбрать своим детям товары лучшего качества. Кроме того, на цену детских товаров повлиял курс валют, особенно, если при изготовлении вещей использовались иностранные компоненты.

«Стоимость школьной формы выросла на 32% и составила в среднем 2 тысячи рублей. Перед началом учебного года количество ее покупок подскочило на 27%. Рюкзаки подорожали не так значительно: всего на 4%, в среднем до 2 тысяч рублей, а количество их покупок сократилось на 2%», – уточняется в сообщении.

Комплект необходимых канцелярских принадлежностей стал стоить почти на треть больше и в среднем стоил 725 рублей. Его реализация выросла на 30%. Кроме того, более дорогими стали дневники и пеналы, которые прибавили в цене по 14% каждый, до 125 и 420 рублей соответственно.

На общий рост продаж товаров для детей повлиял демографический фактор, потому что на текущий год пришелся пик численности школьников за последние 10 лет. Помогли подготовиться к учебе и дополнительные государственные выплаты семьям с детьми.

Наряду со школьными товарами родителям будет нужно приобрести детям к новому учебному году и цветы, которые также подорожают примерно на 15-20%. Увеличение стоимости произойдет по нескольким причинам: из-за изменения курса валют, ограниченного предложения на рынке, отсутствия праздников и запрета на массовые мероприятия.