РИАМО - 25 авг. Ранее судимого 40-летнего жителя Татарстана в Москве осудили на семь лет колонии за покушение на убийство и применение насилия в отношении полицейского, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел 30 апреля текущего года в доме на улице Вешняковской.

«На почве личных неприязненных отношений пьяный мужчина вступил в конфликт с проживающим в квартире 36-летним мужчиной, гражданином Киргизии, и нанес ему несколько ударов ножом», – уточняется в сообщении.

Пострадавшему удалось выбить нож из рук нападавшего и сбежать. Около подъезда жилого дома злоумышленника застал участковый. Преступник сорвал руками нагрудный знак с формы полицейского и ударил его в голову рукой.

Мужчина попытался скрыться, но был задержан прибывшим нарядом полиции. Суд приговорил его семи годам колонии строгого режима.