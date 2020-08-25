РИАМО - 25 авг. Сведения, представленные Серпуховской городской больницей имени Семашко в отношении ООО «Авиценна», подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления ФАС России.

Ранее учреждение заключило с обществом контракт на поставку лекарственных препаратов (МНН Оксалиплатин).

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке», — говорится в сообщении.

На заседании комиссии фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

После рассмотрения дела в подмосковном УФАС пришли к выводу, что сведения в отношении ООО «Авиценна» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.