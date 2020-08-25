РИАМО - 25 авг. Самозанятые жители столицы, фрилансеры и студенты могут воспользоваться для работы городскими коворкингами, которые открыты в столичных парках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Коворкинги создаются в рамках программы «Мой район». Их обустраивают в парковых павильонах, летних читальнях и беседках», — говорится в сообщении.

Для посетителей «Рабочей станции» в Нескучном саду доступны 140 рабочих мест. Здесь есть переговорная с плазменным экраном и просторная веранада с розетками и Wi-Fi. В «Букводоме» в парке «Сокольники» можно воспользоваться принтером и сканером, а также перекусить в веганском баре.

В коворкинге в музее-заповеднике «Царицыно» есть кафе, гардроб и розетки для подзарядки мобильных устройств. На площади в 600 квадратных метров могут разместиться до 20 человек.

Поработать на открытом воздухе приглашают в беседках и на скамейках парка «Братеевская пойма», а также в павильоне буккросинга Бабушкинского парка. Взять почитать книжку или подключиться к Wi-Fi также можно в коворкинге парка 50-летия Октября, который рассчитан на восемь человек.