РИАМО - 25 авг. Столичные промышленные предприятия могут подать заявку на предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль на портале investmoscow.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На портале подробно описаны критерии и механизм процедуры получения вычета, размещен список документов и подобрана нормативная база», — сказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Право на получение инвествычета предоставляется компаниям, которые находятся в столице, а также имеют статус московского инвестора первой или второй категорий. Эта мера поддержки введена в качестве альтернативы региональным льготным ставкам налога на прибыль, которые перестанут действовать после изменений в федеральном законе в 2023 году.

В материале отмечается, что статус московского инвестора был утвержден в мае 2020 года. Подать заявку на его получение можно в формате онлайн на портале.

Такой статус позволяет списывать до 90% инвестиций в основные средства за счет суммы налога, который зачисляется в региональный бюджет. При этом неиспользованные средства от региональной льготы могут быть реализованы в течение семи лет. Кроме того, согласно новому механизму, за счет суммы налога, который зачисляется в федеральный бюджет, появляется возможность списать до 10% инвестиций в основные средства.

С января по июль 2020 года возможностями Инвестиционного портала Москвы свыше 50 тысяч раз. В настоящее время доступно уже 26 сервисов, перечень и функционал которых регулярно расширяется.