РИАМО - 25 авг. В Одинцовском округе стартовала реализация уникального проекта «Твой друг – смартфон», который является обучающей программой для участников проекта «Активное долголетие» и нацелен на обучение навыкам работы с планшетами и смартфонами, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Цель проекта – популяризация информационных технологий и полезных онлайн-сервисов среди людей пенсионного возраста, а также оказание им помощи в приобретении практических навыков использования интернета», – уточняется в сообщении.

Во время бесплатных уроков школьники из старших классов под руководством учителя проводят консультации для пенсионеров по таким темам, как правильное обращение с гаджетами, их основные функции и возможности, мобильные приложения, сервисы для оплаты коммунальных платежей и записи к врачу, мессенджеры и соцсети.

Курс рассчитан на 10-12 занятий, в зависимости от скорости прохождения материала группой. Основой курса стали несколько программ, разработанных специально для людей старшего поколения и находящихся в свободном доступе в интернете.

В августе уроки проводятся по вторникам и четвергам с 10:30 до 11:30 в школе №9 города Одинцово и с 11:00 до 12:00 в школе №4 города Звенигород. С 1 сентября расписание будет скорректировано.