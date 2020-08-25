РИАМО - 25 авг. Более 29,5 тысяч тонн сыра произвели в Московской области за шесть месяцев 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Подмосковье является крупнейшим изготовителем сыра в России и в этой отрасли занимает второе место. Объем производства сыров и сырных продуктов за первое полугодие в регионе составил 29,5 тыс тонн», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Ожидается, по словам министра, что Подмосковье выйдет на первое место после того, как в Дмитровском городском округе будет запущен сырный кластер.

«Подмосковье меньше, чем на 4 тысячи тонн отстает от Алтайского края — лидера по производству сыра. У нас есть все шансы опередить коллег. «Озерецкий молочный комбинат» строит крупнейший комплекс по производству сыра, создается «Сырная долина», где после выхода на полную мощность планируется производить около 20 тысяч тонн сыра, также открываются небольшие производства и фермерские сыроварни», — отметил Разин.

В Московской области на текущий момент производят более 200 различных видов и сортов сыра.

«Хороших результатов за первое полугодие добились компания «НТЦ-XXI» Мытищинского округа, которая поставила в торговые сети более 2,2 тысячи тонн сыров, также около 1,9 тысячи тонн произвели КФХ «Русский пармезан» Истринского округа и 1,2 тысячи тонн «РостАгроКомплекс» Пушкинского округа», — подчеркнул министр.

Подмосковный фермерский сыр можно будет продегустировать и купить 27-30 августа на фестивале «Сыр. Пир. Мир» в Истринском городском округе.

В прошлом году в Подмосковье было произведено 63,3 тысячи тонн сыра.