РИАМО - 25 авг. В Москве за минувшие сутки выздоровели 1155 пациентов после курса лечения от коронавирусной инфекции, они прошли все необходимые процедуры, сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. <...> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 206 804», — сказала Ракова.

При выписке все пациенты получают необходимые рекомендации. Вылечившиеся горожане могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

Москвичам напомнили, что при появлении симптомов нужно сразу вызвать врача на дом. При передвижении в общественном транспорте и при нахождении в общественных местах необходимо носить маски и перчатки. Кроме того, следует соблюдать социальную дистанцию.

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