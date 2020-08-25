РИАМО - 25 авг. К 150-летию художника из Армении Егише Татевосяна с 3 по 27 сентября в Государственном музее Востока пройдет первая персональная выставка его работ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Гости увидят около 50 живописных и графических работ Егише Татевосяна, а также произведения художников его окружения — Елизаветы Кругликовой и Александра Головина», — говорится в сообщении.

Среди произведений из коллекций Государственного музея Востока, музея-заповедника В.Д. Поленова, а также частных собраний посетители смогут посмотреть фотографии, которые художник сделал во время своих путешествий.

Егише Татевосян родился в армянском городе Вагаршапат в 1870 году, получил образование в Московском училище живописи. В своем творчестве Татевосян увлекался созданием библейских образов, искал новые формы их воплощения при создании работ.