РИАМО - 25 авг. В районе станции «Стахановская» Некрасовской линии столичного метрополитена установили контрастное освещение на 17 пешеходных переходах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В целях улучшения пешеходной и транспортной доступности станции на нескольких близлежащих улицах установили шестиметровые фонари, которые горят ярким бело-голубым светом и направлены на переходы», — говорится в сообщении.

Новое освещение делает переходящего дорогу человека более заметным для водителя.

Всего рядом со станцией установили 29 фонарей, а также нанесли новую разметку и понизили уровень бордюров. В частности, новое освещение появилось возле дома 1 по 2-му Карачаевскому проезду, у дома 2/6 на улице Михайлова и по другим адресам.