РИАМО - 25 авг. В подмосковных Луховицах задержали 35-летнюю жительницу столицы, которую подозревают в сбыте крупной партии мефедрона, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители остановили машину женщины на посту ДПС, находящемся на 124-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Во время разговора с полицейскими она заявила, что направляется в Рязань. При этом женщина сильно нервничала.

«В ходе досмотра транспортного средства в воздуховодах приборной панели сотрудники полиции обнаружили и изъяли три свертка с порошкообразным веществом бежевого цвета, на каждом из которых были нанесены названия городов различных регионов», – уточняется в сообщении.

По результатам экспертизы выяснилось, что в пакетах находится наркотическое средство мефедрон общим весом свыше 640 граммов.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. На время расследования дела женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.