РИАМО - 25 авг. Представители малого и среднего предпринимательства при поручительстве города смогли получить кредитов на сумму 13,5 миллиарда рублей с начала 2020 года, при этом средний размер поручительств составил около 20 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Поручительства (фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы – ред.) покрывают до 70 процентов суммы кредита. Востребованность такой меры поддержки со стороны предприятий постоянно растет», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

По его словам, столичные предприниматели стали чаще обращаться за городской поддержкой для получения кредитов. По итогам первых шести месяцев объем средств, выданных под гарантии города, увеличился на 11% по сравнению с таким же временным отрезком 2019 года.

Фурсин подчеркнул, что порядка 50% поручительств городского фонда содействия кредитованию малого бизнеса предоставили компаниям оптовой и розничной торговли.

В настоящее время партнерами фонда являются порядка 70 банков.

Представители МСБ также могут воспользоваться программой субсидирования для предоставления займов по льготным ставкам. При этом погашение до 8% или 6% взятых в кредит средств возьмет на себя город. На сегодняшний день по этой программе предоставлено кредитов на сумму более 38 миллиардов рублей.