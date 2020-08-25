РИАМО - 25 авг. За неделю с 17 по 21 августа комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал восемь закупок в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета.

«Среди них, например, три закупки на рекультивацию полигонов, а также закупка на строительство повысительной водопроводной насосной станции в Люберцах», — сказал собеседник агентства.

В Подмосковье также функционирует электронный магазин (market.mosreg.ru) – информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема учреждениями региона в электронном виде.