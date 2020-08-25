РИАМО - 25 авг. С 9 апреля 2019 года в ходе проекта «Москва — с заботой об истории» жители столицы передали в Главное архивное управление столицы свыше 8 тысяч писем, медалей, дневников и других артефактов времен Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Горожане передавали на хранение в Главархив ордена, медали, письма, дневники, аттестаты, справки и предметы быта того времени. Их количество постоянно росло и сегодня уже достигло более восьми тысяч», — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чтобы стать участником проекта по сохранению исторической памяти, надо обратиться в городские центры госуслуг. Сотрудники упакуют принесенный документ или предмет, после чего передадут в Главархив: там обеспечены все условия для хранения старинных артефактов.

Принесенные реликвии могут послужить основой для проведения выставок или просветительских проектов.

Например, на портале vov.mos.ru можно увидеть оцифрованные копии писем и фотографий военных лет, а также посмотреть видео и интерактивные карты. Кроме того, в 21 центре госуслуг действует выставка «Моя семья — моя история. Создание семьи».