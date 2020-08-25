РИАМО - 25 авг. В Подмосковье за неделю с 17 по 21 августа на торги выставили 28 объектов – было объявлено о проведении 10 электронных и 18 «молоточных» аукционов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, в Пушкине продается нежилое помещение, которое находилось в собственности округа, в Лыткарине сдаются в аренду нежилые помещения для субъектов МСП», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Подольске объявлен аукцион по продаже объекта незавершенного строительства, а в Павловском Посаде выставили на продажу здание с земельным участком без объявления стартовой цены лота.

Собеседник агентства напомнил, что посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/.