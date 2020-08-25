РИАМО - 25 авг. Перед 1 сентября родителям крайне важно помочь своему ребенку наладить режим дня и настроиться на учебу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мотивировать нужно правильно, учитывая возрастные особенности — через игру, приключения и всякие интересные истории», — отметила учитель начальных классов и методист школы № 1265 Ирина Лебедева.

По ее словам, младшеклассников лучше готовить к началу учебы с помощью игр или квестов, давая призы за выполнение заданий. Кроме того, важно заранее настроиться на новый режим и распорядок дня: ложиться спать и просыпаться пораньше лучше не с 31 августа, а хотя бы за две неделе до начала учебы.

В общении со старшеклассниками заместитель директора городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Нина Седеренко советует вести себя на равных и стараться договариваться, а не заставлять сделать что-то просто так. Чтобы вернуться в привычный учебный режим, она советует начинать просыпаться пораньше, в районе 8-9 утра, а ложиться спать до 22 часов вечера. Этого достаточно, чтобы ребенок почувствовал себя отдохнувшим.

При покупке учебных принадлежностей учитель Лебедева рекомендует ориентироваться на качество и удобство в использовании, а не излишней яркости или необычности. Канцтовары должны помогать в учебе, а не отвлекать ребенка от нее.

«В школу надо ходить не за оценками, а за знаниями, впечатлениями, дружбой и общением. Отметки лишь сопровождают знания. Важны не они, а то, чего достиг ребенок», — добавила преподаватель.

В новом учебном году в столице будут действовать разные меры предосторожности в целях недопущения распространения Covid-19. В частности, на входе в школу будут измерять температуру, регулярно проводить дезинфекцию помещений. Кроме того, введен запрет на проведение школьных линеек и других массовых мероприятий 1 сентября.