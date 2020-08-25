РИАМО - 25 авг. В Подмосковье за неделю с 17 по 21 августа в торгах по аренде земельных участков приняли участие 232 человека, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, в городском округе Одинцовский на торгах по аренде земельного участка, находящегося в собственности Московской области, площадью 2 тысячи квадратных метров на лот претендовали 22 участника, а итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую в 15 раз», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/.