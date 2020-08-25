РИАМО - 25 авг. В Рузском городском округе в деревне Малоиванцево обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«От оперативного дежурного ЕДДС в ЦУКС ГУ МЧС поступило сообщение об обнаружении боеприпаса», — говорится в сообщении.

Силами Рузского ОМВД выставлена охрана. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда «Мособлпожспас» на 26 августа.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения найденный снаряд не представляет.