РИАМО - 25 авг. В Счетной палате установили, что территориальные органы Пенсионного фонда РФ выплачивали пенсии после смерти россиян, выплаты составили сотни миллионов рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В ходе аудита установлено, что на 1 января 2020 года из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах Пенсионного фонда РФ составили 377,035 миллионов рублей», – уточняется в сообщении.

В Счетной палате отметили, что деньги, которые были выплачены уже умершим россиянам, можно вернуть лишь через суд или в том случае, если родные скончавшихся пенсионеров самостоятельно переведут их обратно в ПФР.

Возникшую проблему объясняют тем, что до октября 2018 года информация о смерти пенсионеров поступала в территориальные органы ПФР из органов ЗАГС. Затем эти данные стали поступать в онлайн-режиме из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Выборочная проверка показала, что 32,5% сведений поступали в Пенсионный фонд намного позже даты смерти людей. Кроме того, известно, что некоторые фамилии и паспортные данные в информационных базах данных ЗАГС, ФНС и ПФР не совпадают.

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