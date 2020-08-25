РИАМО - 25 авг. За неделю с 17 по 21 августа в Подмосковье состоялись 114 аукционов по аренде и продаже имущества и земельных участков, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, в городском округе Орехово-Зуевский на торгах по продаже земельного участка площадью 1,3 тысячи квадратных метров на лот претендовали четыре участника, а итоговая цена продажи превысила стартовую в 1,6 раза», — сказал собеседник агентства.

Новые предложения выставляются на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на Едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/.