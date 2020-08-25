РИАМО - 25 авг. В городском округе Лотошино в селе Мастищево на территории леса обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«От оперативного дежурного ЕДДС в ЦУКС ГУ МЧС поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в лесу», — говорится в сообщении.

Выставлена охрана силами местного ОМВД. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда «Мособлпожспас» на 25 августа.