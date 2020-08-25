РИАМО - 25 авг. В столице за прошедшие сутки умерли 12 пациентов, у которых ранее были диагностированы пневмония и коронавирусная инфекция, сообщает оперштаб Москвы.
Таким образом, с начала пандемии в столице скончались 4753 пациента с Covid-19.
«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», — уточняется в сообщении.
При появлении симптомов нужно сразу вызвать врача на дом.
При передвижении в общественном транспорте и при нахождении в общественных местах необходимо носить маски и перчатки. Кроме того, следует соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.
Ранее в Москве более 57 тысяч пассажиров оштрафовали в транспорте за отсутствие масок и перчаток с 12 мая по 22 августа.
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