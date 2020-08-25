РИАМО - 25 авг. Переменная облачность и кратковременный дождь ожидают жителей Москвы и Московской области во вторник, температура воздуха днем составит до плюс 26 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона.

«Столик термометра в столице будет колебаться от 24 до 26 градусов тепла, а в Подмосковье — от 21 до 26 градусов», — говорится в сообщении.

При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Юго-западный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 50%.