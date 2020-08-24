РИАМО - 24 авг. На форуме «Армия-2020», который проходит в Подмосковье, началась Международная научно-практическая конференция «Военное право и современные информационные технологии правового обеспечения в сфере национальной безопасности и военно-технического сотрудничества», сообщается на сайте министерства обороны РФ.

О начале конференции объявил директор Правового департамента Минобороны России Олег Безбабанов. В первый день обсудили информационное право, информационные технологии и правовую информатизацию. Участники поделились опытом по созданию и внедрению цифровых платформ в деятельности юристов.

«Второй день планируется посвятить обсуждению актуальных вопросов военного права и военно-технического сотрудничества», - говорится в сообщении.

Организатором выступают правовой департамент министерства обороны Российской Федерации, АО «Рособоронэкспорт» и институт государства и права Российской академии наук.

Военно-технический форум «Армия-2020» проводится до 29 августа на трех площадках в Московской области: в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино. Он проводится уже в шестой раз.