РИАМО - 24 авг. Коллективы Московской областной филармонии 27 и 28 августа выступят в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Концерты пройдут в рамках культурной программы VI Международного военно-технического форума «Армия-2020», начало в 11:00», - говорится в сообщении.

Выступление государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко» состоится 27 августа. В ходе представления будут чередоваться разнообразные песни, пляски, инструментальная музыка.

Ансамбль «Русский тембр» и солистки филармонии Людмила Боталова (меццо-сопрано) и Юлия Журавлева (народный вокал) выступят 28 августа.