РИАМО - 24 авг. В столичном метро появятся новые поезда, по итогам конкурса их поставщиком станет АО «Метровагонмаш», компания поставит для метрополитена 1360 вагонов до 2023 года включительно, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Новые поезда превзойдут даже полюбившуюся «Москву». Они будут ехать еще тише и плавнее и смогут перевозить до 2,2 тысячи пассажиров одновременно», - говорится в сообщении.

В вагонах установят USB-зарядки, увеличат сквозной проход и дверные проемы. Для лучшего информирования пассажиров внутри вагона под потолком появятся консольные LCD-мониторы.

«А чтобы пассажиры уже на станции знали, куда едет поезд, вагоны впервые оснастят широкими внешними информационными табло на бортах», - добавляется в сообщении.

Каждый вагон будет оснастят двумя мощными климатическими системами с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетом. Эта технология позволяет уничтожать вирусы и бактерии.